Haberler

GAÜN İletişim Fakültesi öğrencileri AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

GAÜN İletişim Fakültesi öğrencileri AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, 'Basın Fotoğrafçılığı' dersi kapsamında Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, basın fotoğrafçılığı ile ilgili bilgi edindi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, "Basın Fotoğrafçılığı" dersi kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda, Başmuhabir Mehmet Akif Parlak, öğrencilere basın fotoğrafçılığının temel ilkeleri, haber fotoğrafında dikkat edilmesi gereken unsurlar ve ajans haberciliğinde fotoğrafın önemi hakkında bilgi verdi.

Parlak, bir haber fotoğrafının doğru anı yansıtmasının ve haberle uyumlu olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, foto muhabirlerinin sahada hızlı ve dikkatli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Programda ayrıca ajanslarda fotoğrafların haberle birlikte nasıl değerlendirildiği, editöryal sürecin nasıl işlediği ve yayın aşamalarının hangi kriterlere göre belirlendiği ele alındı.

Teknik gezi kapsamında öğrenciler, Anadolu Ajansının çalışma yapısını yakından tanıma ve fotoğraf servisinde kullanılan ekipmanları inceleme fırsatı buldu.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
title