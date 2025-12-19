GAÜN İletişim Fakültesi öğrencileri AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, "Basın Fotoğrafçılığı" dersi kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda, Başmuhabir Mehmet Akif Parlak, öğrencilere basın fotoğrafçılığının temel ilkeleri, haber fotoğrafında dikkat edilmesi gereken unsurlar ve ajans haberciliğinde fotoğrafın önemi hakkında bilgi verdi.

Parlak, bir haber fotoğrafının doğru anı yansıtmasının ve haberle uyumlu olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, foto muhabirlerinin sahada hızlı ve dikkatli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Programda ayrıca ajanslarda fotoğrafların haberle birlikte nasıl değerlendirildiği, editöryal sürecin nasıl işlediği ve yayın aşamalarının hangi kriterlere göre belirlendiği ele alındı.

Teknik gezi kapsamında öğrenciler, Anadolu Ajansının çalışma yapısını yakından tanıma ve fotoğraf servisinde kullanılan ekipmanları inceleme fırsatı buldu.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.