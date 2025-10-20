Haberler

GAÜN'de 'Sumud ve Gazze Ablukası' Paneli Düzenlendi

GAÜN'de 'Sumud ve Gazze Ablukası' Paneli Düzenlendi
Güncelleme:
Gaziantep Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panelde, Gazze'ye yönelik abluka ve insani yardım süreçleri ele alındı. Moderatör Talha Özdemir, aktivistler ve panele katılan akademik isimler, Filistin meselesinin evrensel boyutuna ve dayanışma çağrılarına dikkat çekti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından "Dünya Vicdanının Onurlu Yürüyüşü: Sumud ve Gazze Ablukası" başlıklı panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Beytül Makdis Öncüleri Derneği Gaziantep Temsilcisi Talha Özdemir'in üstlendiği panelde, Sumud Filosu'nda yer alan aktivistler Yaşar Yavuz, Zeynep Dilek Tekocak ve Mustafa Şimşek ile Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyon Başkanı Hüseyin Durmaz konuşmacı yer aldı.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Özer, açılış konuşmasında, Filistin meselesinin insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren evrensel bir konu olduğunu belirterek, "Sumud süreci, farklı inanç ve kültürlerden insanları bir araya getiren bir dayanışma hareketine dönüşmüştür." ifadelerine yer verdi.

Panelde Gazze'ye insani yardım süreçlerinde yaşanan engeller, ablukanın siviller üzerindeki etkileri, kadın ve çocukların karşı karşıya kaldığı insani dram, uluslararası toplumun tutumu ve küresel dayanışma çağrıları gibi konular ele alındı.

Panel, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel
500
