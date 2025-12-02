Haberler

GAÜN'de Dünya Engelliler Günü Paneli Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Üniversitesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 'Herkes İçin Erişilebilirlik' temalı panel gerçekleştirildi. Panelde erişilebilirlik konuları farklı disiplinlerden ele alındı.

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Herkes İçin Erişilebilirlik: Sağlıktan Hukuka, Mekandan Eğitime" temalı panel düzenlendi.

Engelsiz Öğrenci Birimi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, erişilebilirlik, farklı disiplinlerin bakış açılarıyla ele alındı.

Panelin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, erişilebilirliğin Gaziantep Üniversitesi için bir tercih değil, yükseköğretimin ayrılmaz bir parçası ve tüm öğrenciler için temel bir hak olduğunu belirtti. Üniversitenin, kampüs yaşamından akademik süreçlere kadar her aşamada kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşımı benimsediğini ifade eden Prof. Dr. Doğan, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde GAÜN'ün önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Rektör Doğan, merkez kampüsün sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirliği simgeleyen Mavi Bayrak sertifikasına sahip olduğunu, mekanda erişilebilirlik kapsamında birçok fakülte ve birimin Turuncu Bayrak sürecinde bulunduğunu, eğitimde erişilebilirlik alanında ise çeşitli akademik birimlerin Yeşil Bayrak başvurularının değerlendirildiğini aktardı.

Sağlık, hukuk, mimarlık ve eğitim alanlarında erişilebilirliğin güncel durumu ve geliştirilmesine yönelik yaklaşım ve uygulamalar panelistler tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Trump'ın vurmaya hazırlandığı ülkenin lideri mitingde dans etti

Trump vurmaya hazırlanıyor, ülkenin lideri eğlence peşinde
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.