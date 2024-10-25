1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Gaziantep Üniversitesi'nde Başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen 1.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi başladı

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bilimsel faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Sağlık alanında, özellikle tıp doktorluğu ve diş hekimliğinin toplum sağlığı açısından kritik bir yer tuttuğunu belirten Başkan Şahin, "İbn-i Sina gibi büyük tıp alimlerinin yetiştiği bu köklü coğrafyada yaşıyoruz. Bu da bizlere sağlık alanında daha fazla sorumluluk yüklüyor. Sağlık alanında yapılan her etkinlik, geleceğin hekimlerini yetiştirmek için atılan önemli bir adımdır." dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınayarak konuşmasına başlayan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, üniversitede sağlık alanında yapılan çalışmalardan bahsederek, "Organ naklinde Türkiye'de birinci sıradayız. Göreve geldiğimizde bir hastanemiz vardı, bugün üniversitemiz beş hastaneye sahip. Üniversitemizi bir sağlık kampüsü haline getirdik." dedi.

Daha fazla çalışarak GAÜN'ü bir araştırma üniversitesi yapmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Özaydın, "Üniversitemizi hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Gaziantep Üniversitesi, son dönemde bilimsel faaliyetlerde önemli bir ivme kazandı. Daha çok çalışmaya, daha çok bilim üretmeye, daha çok araştırma yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise bundan sonra düzenlenecek kongreye destek sözü vererek diş hekimliğinin sağlık alanında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Aydın, kongrenin tohumlarının bir yıl önce bir senato toplantısında atıldığını belirterek, "Gaziantep Üniversitesinde ilk kez düzenlediğimiz bu kongre ile diş hekimliği alanında birbirinden değerli akademisyenleri bir araya getirdik. Akademik eğitim, sadece okul veya fakülte çatısı altında kalmamalı; bu etkinliklerle geleceğin diş hekimlerine bu misyonu kazandırmayı amaçlıyoruz. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu ve ekibine, ayrıca üniversitemizde kongre düzenlenmesini her zaman destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Arif Özaydın'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diş hekimliği alanındaki en son gelişmelerin, yenilikçi tedavi yöntemlerinin ve teknolojik ilerlemelerin ele alınacağı ve 27 Ekim'e kadar devam edecek olan kongreye çok sayıda diş hekimi, akademisyen ve öğrenci katıldı.