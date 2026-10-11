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GastroAntep'te 5 öğrenci takımı Gaziantep lezzetlerini jüriye sunuyor

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GastroAntep'te 5 öğrenci takımı Gaziantep lezzetlerini jüriye sunuyor
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GastroAntep kapsamındaki Yerel Şef Uluslararası Mutfak Yarışması'nda üçer öğrenciden oluşan 5 takım, Gaziantep lezzetlerini modern dokunuşlarla jüriye sunuyor. Şef Doğa Çitçi, öğrencilerin tabaklarından dolayı gelecek kuşaktan umutlu olduğunu söylüyor.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada üniversite öğrencileri, Gaziantep'in yöresel lezzetlerini modern dokunuşlarla yeniden yorumluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep), çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilen "Yerel Şef Uluslararası Mutfak Yarışması"nda üniversite öğrencileri hünerlerini sergiliyor.

Dün başlayan ve bugün devam eden yarışmada, üçer öğrenciden oluşan 5 takım, kentin yöresel lezzetlerini modern dokunuşlarla hazırlayarak jürinin beğenisine sunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi Koordinatörü Şef Doğa Çitçi, AA muhabirine, yarışmanın yakın zamanda hayatını kaybeden ve kentin gastronomisine önemli katkılar sunan Mehmet Ragıp Güzelbey'in anısına düzenlendiğini belirtti.

Genç şef adaylarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Çitçi, "Öğrencileri desteklememiz gerekiyor çünkü onlar bizim geleceğimiz. Biz de bilgilerimizi gençlere aktarmaya çalışıyoruz. Düzenlenen organizasyon gurur verici. Öğrenciler çok güzel tabaklar çıkarıyor, bu nedenle gelecek kuşaktan umutluyum." ifadelerini kullandı.

Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mert Karakuş da öğrencilerin Gaziantep'in ürünlerini modern dokunuşlarla tabaklara yansıttığını belirterek, "Festivale ikinci kez geliyoruz. Gayet iyi bir festival, ürünlerin fazla olduğu kentin tanıtıldığı bir festival. Bu ürünleri farklılaştırarak tabaklara yansıtmak keyifli oluyor." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencisi Melih Özcan ise üniversitesini temsil etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, yarışmada tatlı bir heyecan yaşadığını kaydetti.

Festival kapsamında oluşturulan Lezzet Sokağı'nda da kentin yöresel lezzetleri ziyaretçilere tanıtılıyor.

Kaynak: AA
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