Üye Girişi
Haberi Paylaş

Garo Paylan: "Adıyaman'da Yüzlerce Enkaz Var ve Pek Çoğunda Çalışmalar Başlamamış Durumda"

Güncel Haberler

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Adıyaman’da yüzlerce enkaz var ve pek çoğunda çalışmalar başlamamış durumda. Maalesef iyi haber yok” dedi. Enkazdan cansız bedeni çıkarılan kişinin yakınlarının gözyaşları yürek ise burktu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, " Adıyaman'da yüzlerce enkaz var ve pek çoğunda çalışmalar başlamamış durumda. Maalesef iyi haber yok" dedi. Enkazdan cansız bedeni çıkarılan kişinin yakınlarının gözyaşları yürek ise burktu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Adıyaman'da bir binanın enkazında yakınları kalan vatandaşların bekleyişlerini görüntüledi.

Adıyaman Merkez'de bulunan bir binada göçük altında kalan 6 kişinin bulunduğunu belirten Paylan, "Maalesef iyi haber yok. Bir cenaze daha çıkarıyor Ermenistan'dan gelen ekip" diye konuştu.

Ermenistan'dan gelen ekiple beraber Türkiye'deki gönüllülerin arama-kurtarma çalışmalarını beraber yürüttüklerini belirten Paylan, "Adıyaman'da yüzlerce enkaz var ve pek çoğunda çalışmalar başlamamış durumda. Şu anda bu enkazda çalışmalar başladı ve Ermenistan'dan bir ekip ve Türkiye'den gelen gönüllülerle birlikte enkazda kurtarma çalışmaları yapıyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Garo Paylan Diyarbakır Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title