Garibabadi, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi ile 'Demir Kapı' planını görüştü

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesinde İran'ın gelişmiş silahları ve diğer malzemeleri kara yolu üzerinden nakletmesini engellemek için oluşturduğu "Iron Gate" (Demir Kapı) görev gücünü ele aldı.

Garibabadi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi ile yaptığı görüşme hakkında açıklamada bulundu.

Rusya Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Hazar Denizi çevresindeki konular ile ABD'nin tek taraflı eylemleriyle mücadele ve 'Demir Kapı' olarak isimlendirilen plan hakkında görüş alışverişinde bulunduk." diyen Garibabadi, Tahran ve Moskova'nın ortak tehditlere karşı işbirliği sağlanması konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Garibabadi ayrıca, Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin çıkarlarının yine Hazar Denizi'ndeki istikrar ve güvenliğin korunmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA