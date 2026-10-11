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Garibabadi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı düşmanla mücadelede kullanacağını söyledi

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ülkesinin savaş peşinde olmadığını ancak savaşmayı iyi bildiğini söyledi. ABD-İsrail saldırısına uğrayan Minab'daki okulda Garibabadi, yeni saldırıya farklı cevap verileceğini ve Hürmüz Boğazı'nın mücadelede kullanılacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, savaşmayı iyi bildiklerini ancak ülkesinin savaş peşinde olmadığını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Garibabadi, Minab kentinde ABD- İsrail'in saldırı düzenlediği Şeceretü't-Tayyibe İlkokulu'nda konuştu.

"İran hiçbir zaman savaş peşinde olmadı ama İran savaşmayı iyi bilir. Biz iki yüz yıldır hiç savaşı başlatmadık ama saldırganlara acı dersler verdik." diyen Garibabadi, İran'a yönelik yeni bir saldırıda ülkesinin öncekilerden daha farklı şekilde cevap vereceğini söyledi.

Garibabadi, İran'ın yeni saldırılara cevabının farklılığını, "İran'ın Kırk Gün Savaşı'ndaki cevabı, On İki Gün Savaşı'ndaki cevabından farklıydı." şeklindeki kıyaslama ile açıkladı.

Hürmüz Boğazı hakkında da açıklamada bulunan Garibabadi, "Hürmüz Boğazı, İran'a ait su yolunun sembolü olarak kabul ediliyor ve biz bu boğazdan düşmanla mücadele için araç olarak istifade edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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