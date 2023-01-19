Garajda çıkan yangında belediye başkanının makam aracı kullanılamaz hale geldi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde çıkan yangında, İlçe Belediye Başkanı Bülent Aksoy'un makam otomobili ile bir çöp kamyonu yandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde çıkan yangında, İlçe Belediye Başkanı Bülent Aksoy'un makam otomobili ile bir çöp kamyonu yandı.

Derinkuyu Belediyesine ait araçların park edildiği garajda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayda, Derinkuyu Belediye Başkanı Aksoy'un makam otomobili ile bir çöp kamyonu alev aldı.

Yangına, Derinkuyu itfaiyesinin yanı sıra Nevşehir Belediyesi ile Kaymaklı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerce diğer araç ve çevredeki binalara sıçramadan söndürülen yangında, Aksoy'un makam otomobili ile çöp kamyonu kullanılamaz hale geldi.

Derinkuyu Kaymakamı Esra Demirtaş ile Belediye Başkanı Aksoy, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Aksoy, gazetecilere, yangından önce patlama sesi duyulduğunu öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor. Kusurlu varsa gerekli işlemler yapılacaktır. Bütün arkadaşlarımız saat 05.00'ten beri olay yerine gelip müdahalede bulundu. Makam aracı ve çöp aracı ile bir miktar da malzeme yandı."