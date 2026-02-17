Ganos Dağı'ndaki yaban hayatı fotokapana yansıdı
Tekirdağ'ın Ganos Dağı eteklerine yerleştirilen fotokapana bir kurt ile iki karaca yansıdı. Doğa tutkunları ve hayvanseverler için yaban hayatını gözlemleme imkanı sunan bu görüntüler, bölgedeki biyoçeşitliliği bir kez daha ortaya koydu.
TEKİRDAĞ'da Ganos Dağı eteklerine yerleştirilen fotokapana, bir kurt ile iki karaca yansıdı.
Doğa tutkunları ve hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla bölgeye fotokapan yerleştirildi. Ormanda gezinen bir kurt ile iki karacanın görüntüleri, fotokapana yansıdı. Elde edilen görüntüler, bölgedeki yaban hayatının varlığını bir kez daha ortaya koydu. (DHA
Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel