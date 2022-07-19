Ganalı yetimler, aynı odayı hem derslik hem yatakhane olarak kullanıyor

Ganalı yetim çocuklar, başkent Akra'daki Rahmet Yetimhanesi'nde kaldıkları odayı hem sınıf hem de yatakhane olarak kullanarak zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

Akra'nın güneyindeki Alajo bölgesinde bulunan Rahmet Yetimhanesi, ebeveynleri vefat eden veya maddi zorluklar nedeniyle aileleri tarafından sokağa bırakılan çocuklara ev sahipliği yapıyor.

2004'te kurulan Rahmet Yetimhanesi halihazırda 6-15 yaş aralığındaki 120 çocuğa kalacak yuva ve eğitim imkanı sağlıyor. Eğitimler gönüllü öğretmenler tarafından İngilizce ve Arapça veriliyor.

Eğitim gördükleri sınıfta uyuyorlar

Bazı günler 1, bazı günler 2 öğün yemek hazırlanan yetimhanede çocuklar eğitim gördükleri sınıflarda yatıyor.

Gönüllü olarak çocuklara eğitim veren, aynı zamanda kendisi de öğrenci olan Ubaidu Rahman Yusuf, "Sınıflardaki masa ve sandalyeleri her akşam bir odaya toplayıp dersliklere yer yatağı koyarak kendimize ve çocuklara yatacak yer oluşturmaya çalıştırıyoruz. Ertesi sabah tekrar sınıf ortamı oluşturuyoruz. Bunu her gün tekrarlıyoruz." diye konuştu.

Gana hükümetinden yardım alamadıklarını belirten Yusuf, "Bazı insanlar her gün geliyor ve bize yardım ediyor. Biz sokaklarda herkesi çocukları görmeye davet edip yetimhaneye yardım toplamaya çalışıyoruz. Burayı çocuklar için konforlu bir alana çevirmek için yardıma ihtiyacımız var. İnsanlar bize yardım ederse gerçekten minnettar kalırız." dedi.

Ülke genelinde 1 milyon 80 bin yetim çocuk bulunmasına rağmen 2012 verilerine göre sadece 4 bin 432 çocuk yetimhanelerde kalıyor. Zor şartlar altında olsa da yetimhanede yaşayan çocuklar kendilerini şanslı görüyor.