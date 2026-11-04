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Ganalı çocuğun annesi, Trump'ın acil vizesiyle adalet arayışı için ABD'ye gitti

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ABD'de silahla vurularak öldürülen 15 yaşındaki Ganalı çocuğun annesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın acil vize vermesiyle adalet arayışı için ABD'ye gitti. Annesi, oğlunun ölümüne ilişkin adaletin sağlanmasını isteyerek 'Oğlum için adalet istiyorum' dedi.

ABD'de silahla vurularak öldürülen 15 yaşındaki Ganalı Javits Frimpong'un annesi Doris Adu Gyamfi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kendisine acil vize verilmesinin ardından adalet arayışı için bu ülkeye gitti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gyamfi, ABD'ye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, oğlunun ölümüne ilişkin adaletin sağlanmasını istediğini belirterek "Oğlum için adalet istiyorum." ifadesini kullandı.

Gyamfi, oğlu Frimpong'un gelecekte tıp eğitimi alarak doktor olmak istediğini aktardı.

Oğluna veda edebilmesi için acil vize verilmişti

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, daha önce yaptığı açıklamada, Frimpong'un annesinin oğluna son kez veda edebilmesi için Trump ile telefonda görüştüğünü ve anneye acil vize verilmesi konusunda mutabakata vardıklarını bildirmişti.

Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Javits Frimpong'un annesi, oğluna bizzat veda etmeyi hak ediyor. Başkan Trump ile telefonda görüştüm ve kendisi, anneye derhal vize verilmesini kabul etti." ifadelerini kullanmıştı.

New York polisinin açıklamasına göre, 15 yaşındaki Javits Frimpong, 29 Ekim sabahı kentin Bronx bölgesinde okula giderken karnından vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan cinayet soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA
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