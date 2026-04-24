Gana, yapay zeka bilişim merkezi için 250 milyon dolar yatırım yapacak

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, ülkeyi gelişen teknolojilerde bölgesel lider konumuna taşımayı hedefleyen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında 250 milyon dolarlık yapay zeka bilişim merkezi kurulacağını açıkladı.

Mahama, başkent Akra'da düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin tanıtımında yaptığı konuşmada, ülkede yapay zeka bilişim merkezi kurulacağını belirtti.

Bu merkezin ülkenin yapay zeka ekosisteminin temelini oluşturacağını söyleyen Mahama, " Gana, dünya standartlarında bir yapay zeka bilişim merkezi kurmak için 250 milyon dolar yatırım yapacak." ifadesini kullandı.

Kurulacak merkezin araştırma, inovasyon ve girişimcilik alanlarında faaliyet göstereceğini kaydeden Mahama, merkezin yalnızca Gana için değil, Afrika kıtası genelinde teknolojik çözümler geliştirilmesine katkı sunacağını ifade etti.

Mahama, kısa ve orta vadede Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin uygulanmasını desteklemek amacıyla ayrıca 20 milyon dolarlık kaynak ayrıldığını, toplam yatırımın ülkenin uzun vadeli kalkınması açısından gerekli olduğunu vurguladı.

Bu yatırımların tek başına kamu tarafından yürütülemeyeceğine işaret eden Mahama devlet, akademi, sivil toplum, özel sektör ve kalkınma ortakları arasında güçlü işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Strateji'nin temel başlıklarının etik yapay zeka geliştirme, eğitim ve beceri kazandırma, sanayi inovasyonu, veri yönetişimi, araştırma ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi olduğunu aktaran Mahama, kapasite geliştirmenin stratejinin merkezinde yer aldığını ifade etti.

Mahama, dijital altyapının günümüzde yollar, limanlar, demir yolları ve enerji santralleri kadar stratejik önem taşıdığına dikkati çekerek veri, bilişim gücü, bağlantı ve enerjinin yapay zeka çağının temel unsurları olduğunu kaydetti.

Gana hükümetinin artan yapay zeka sistemleri taleplerini karşılamak amacıyla ülkenin dijital altyapısını güçlendirdiğini belirten Mahama, "Altyapı, inovasyonun üzerine inşa edildiği temeldir." dedi.