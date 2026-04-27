Haberler

Gana, Mali'deki saldırılar sonrası vatandaşlarına uyarıda bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana hükümeti, Mali'de kötüleşen güvenlik durumu ve 25 Nisan'da düzenlenen koordineli terör saldırıları nedeniyle endişe duyulduğunu bildirerek, ülkedeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Gana Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Nisan'da başkent Bamako dahil çeşitli askeri noktalara yönelik saldırılarda Mali Savunma Bakanı General Sadio Camara ile bazı askeri personel ve sivillerin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu trajik gelişme karşısında Mali hükümeti ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şiddet yanlısı aşırılığın kabul edilemez olduğuna işaret edilen açıklamada, Mali'de yaşayan Ganalılara dikkatli olmaları ve zorunlu olmayan hareketlerini sınırlandırmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, Mali'de güvenlik durumu normale dönene kadar ticaret amacıyla güzergahı kullanan Ganalı tüccar ve sürücülerin seyahatlerini askıya almaları çağrısında bulunuldu.

Gana hükümetinin ilgili Malili makamlarla yakın işbirliği içinde olduğu belirtilen açıklamada, ticari faaliyetlerin yeniden başlamasına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Mali'de 25 Nisan sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve ülke genelinde Kidal, Gao ve Severe gibi birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar yaşandığı bildirilmişti.

Mali Geçiş Hükümeti Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, yaptığı açıklamada, silahlı terörist grupların çeşitli askeri noktalara yönelik saldırılarının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek

Talimatı verdi! Arap ülkesi dünyada bir ilke imza atacak
Arnavutköy'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde yürüyenler ihbar etti, ekipler korkunç manzarayla karşılaştı