Gana, Mali'deki saldırılar sonrası vatandaşlarına uyarıda bulundu

Gana hükümeti, Mali'de kötüleşen güvenlik durumu ve 25 Nisan'da düzenlenen koordineli terör saldırıları nedeniyle endişe duyulduğunu bildirerek, ülkedeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Gana Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Nisan'da başkent Bamako dahil çeşitli askeri noktalara yönelik saldırılarda Mali Savunma Bakanı General Sadio Camara ile bazı askeri personel ve sivillerin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu trajik gelişme karşısında Mali hükümeti ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şiddet yanlısı aşırılığın kabul edilemez olduğuna işaret edilen açıklamada, Mali'de yaşayan Ganalılara dikkatli olmaları ve zorunlu olmayan hareketlerini sınırlandırmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, Mali'de güvenlik durumu normale dönene kadar ticaret amacıyla güzergahı kullanan Ganalı tüccar ve sürücülerin seyahatlerini askıya almaları çağrısında bulunuldu.

Gana hükümetinin ilgili Malili makamlarla yakın işbirliği içinde olduğu belirtilen açıklamada, ticari faaliyetlerin yeniden başlamasına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Mali'de 25 Nisan sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve ülke genelinde Kidal, Gao ve Severe gibi birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar yaşandığı bildirilmişti.

Mali Geçiş Hükümeti Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, yaptığı açıklamada, silahlı terörist grupların çeşitli askeri noktalara yönelik saldırılarının kontrol altına alındığını duyurmuştu.