Gana, İsrail'in Doha'daki Hamas Saldırısını Kınadı

Gana, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı.

Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanlığından, İsrail'in Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine dün düzenlediği hava saldırısı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Saldırının haksız olduğuna işaret edilen açıklamada, "Gana hükümeti, hava saldırılarının uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Katar'ın egemenliğine yönelik bir hakaret teşkil etmesi nedeniyle saldırıyı kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in son saldırısının Filistin ve İsrail arasındaki barış arayışlarını zedelediği vurgulandı.

Doha saldırısı

İsrail, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Hamas'ın birçok üst düzey isminin bu suikastta hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Hamas ise liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ile 4 mensubunun ve Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.