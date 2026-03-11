Haberler

Gana, Dubai'de yaralanan vatandaşları için kınama mesajı yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana hükümeti, Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde iki insansız hava aracının düşmesi sonucu yaralanan vatandaşları hakkında bilgi aldı ve olayı şiddetle kınadı.

Gana hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesi sonucu aralarında iki Gana vatandaşının da bulunduğu kişilerin yaralandığı olayı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin BAE yetkilileri ile temas kurarak yaralanan 2 vatandaşın durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Gana hükümetinin olayın tüm yönleriyle incelenmesini talep ettiği aktarılan açıklamada, hükümetin sivillerin ve kritik altyapının güvenliğini tehlikeye atan bu tür olayları şiddetle kınadığı vurgulandı.

Açıklamada, olayın kamu güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığı ve uluslararası taşımacılık merkezlerinin korunmasının öneminin hatırlatıldığı ifade edildi.

Gana'nın BAE Büyükelçisi önderliğinde, Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğundan bir heyetin yaralı vatandaşları hastanede ziyaret ederek konsolosluk desteği sağladığı belirtilen açıklamada, yaralıların durumunun kritik olmadığı ve tam olarak iyileşmelerinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Gana hükümetinin, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde devam eden istişareleri destekleyerek çatışmaların durdurulması yönünde bir karar tasarısının geçirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BAE'deki Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde 2 İHA'nın düştüğünü belirtmişti.

Açıklamada, İHA'ların düşmesi sonucu Gana uyruklu 2 kişi ile Bangladeş uyruklu bir kişinin hafif, Hindistan uyruklu bir kişinin ise orta derecede yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak

Tartışılan plakalarla ilgili yeni karar: Onları geçerli kabul ediyoruz
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım

İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
ABD ve İsrail, İran'ın donanma üssünü hedef aldı

Dumanların yükseldiği yer, ülke ordusunun kalbi