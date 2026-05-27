Güney Afrika'dan ilk tahliye edilen 300 Ganalı ülkeye döndü

Güncelleme:
Gana hükümeti, Güney Afrika'da yabancılara yönelik artan saldırılar nedeniyle başlattığı tahliye operasyonu kapsamında ilk grup Ganalıyı taşıyan uçak başkent Akra'ya ulaştı. 300 kişilik tahliye operasyonu Dışişleri Bakanı ve üst düzey yetkililerce karşılandı.

Gana hükümetinin Güney Afrika'daki yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar nedeniyle başlattığı tahliye operasyonu kapsamında ilk grup Ganalıyı taşıyan uçak, başkent Akra'ya ulaştı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gana hükümetince organize edilen tahliye operasyonu kapsamında 300 Ganalıyı taşıyan uçak, Akra Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Tahliye edilenleri, havalimanında Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa ile üst düzey hükümet yetkilileri karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tahliye operasyonunun Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde yabancı ülke vatandaşlarına yönelik yeniden artan saldırılar ve tehditlerin ardından başlatıldığı belirtildi.

Bakan Ablakwa, daha önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın onayıyla Güney Afrika'daki 300 Ganalının tahliyesi için sürecin başlatıldığını duyurmuştu.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da geçen aydan bu yana Afrikalı göçmenlere karşı şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, şiddet olaylarında 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise saldırıları kınarken, yabancı uyruklulara da yerel yasalara saygı göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu
