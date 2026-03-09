Gana'dan Lübnan'daki BM barış gücüne yönelik saldırıyı kınama çağrısı

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, 6 Mart'ta İsrail ordusunun, Lübnan'da görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerine yönelik saldırının kınanması için İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelere çağrıda bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ablakwa İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 26. İngiliz Milletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Ablakwa, BM misyonu kapsamında 6 Mart'ta Lübnan'da görev yapan bazı Ganalı barış gücü askerlerinin saldırıda yaralandığını hatırlatarak, "Bu toplantıya gelirken Lübnan'daki barış gücü askerlerimiz saldırıya uğradı. Şu anda üçü ameliyat geçirdi." dedi.

Ablakwa, saldırının yalnızca Gana'yı değil tüm uluslararası toplumu ilgilendirdiğini vurgulayarak, BM barış gücüne yönelik saldırıların uluslararası barış ve güvenlik sistemini hedef aldığını söyledi.

Ablakwa, "BM barış gücüne yönelik bir saldırı çok taraflılığa yapılmış bir saldırıdır. Bu, BM Şartı'nın savunduğu tüm ilkelere yönelmiş bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerini saldırıyı güçlü şekilde kınamaya çağıran Ablakwa, olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.

Ablakwa, Gana hükümetinin saldırıyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e resmi başvuruda bulunduğunu belirterek, sorumluların tespit edilerek yaptırım uygulanması için soruşturma başlatılmasını talep ettiklerini belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, 6 Mart'ta İsrail ordusu Kozah beldesinde UNIFIL bünyesinde görev yapan Gana askerlerine ait bir noktaya hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonucu Gana askerleri arasında yaralılar olduğu belirtilmişti.