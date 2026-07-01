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Gana'nın başkenti Akra'daki sel nedeniyle yaklaşık 39 bin kişi yerinden oldu

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Gana'nın başkenti Akra'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde 12 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 802 kişi yerinden oldu. Yetkililer salgın hastalıklara karşı uyarı yaptı.

Gana'nın başkenti Akra'da devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle yaklaşık 39 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Gana İçişleri Bakanı Muntaka Mohammed-Mubarak, Akra'da 28 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mohammed-Mubarak, devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 7 bin 761 hanenin etkilendiğini, 38 bin 802 kişinin yerinden olduğunu kaydetti.

Seller nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Mohammed-Mubarak, 7 kişinin de kayıp olduğunu ifade etti.

Gana Sağlık Hizmetleri, sellerin ardından kolera, sıtma ve ishal salgınlarına karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Adam Abu
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