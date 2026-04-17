Gana'da M çiçeği vaka sayısı 1062'ye yükseldi

Gana'da M çiçeği (mpox) vaka sayısının 1062'ye yükseldiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, M çiçeği virüsünün ülkenin 16 vilayetinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkede M çiçeği vakasının 1062'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla ekipler tarafından 16 vilayetin tamamında izleme çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Gana hükümeti, 19 Mayıs 2025'te ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz 2025'te virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
