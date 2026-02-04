Haberler

Gana'da M çiçeği vaka sayısı 993'e yükseldi

Gana'da M çiçeği virüsünün vaka sayısı 993'e ulaşırken, 7 kişi hayatını kaybetti. Hükümet, virüsün yayılmasını önlemek için aşı kampanyasına devam ediyor.

Gana'da M çiçeği (mpox) vaka sayısının 993'e çıktığı bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, M çiçeği virüsünün ülkenin 16 vilayetinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkede 13 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği aktarılan açıklamada, vaka sayısının 993'e yükseldiği, salgın nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs 2025'te ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz 2025'te virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
