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Gana Cumhurbaşkanı Torkornoo'yu Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırdı

Gana Cumhurbaşkanı Torkornoo'yu Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırdı
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Gana Cumhurbaşkanı John Mahama, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla hakkında soruşturma açılan Yüksek Mahkeme Başkanı Gertrude Araba Esaaba Torkornoo'yu geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Üç ayrı dosya ile inceleme başlatılan Torkornoo hakkında beş kişilik bir komite oluşturuldu.

Gana Cumhurbaşkanı John Mahama, hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan Yüksek Mahkeme Başkanı Gertrude Araba Esaaba Torkornoo'yu geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, yolsuzluk ve usulsüzlükle suçlanan Torkornoo hakkında 3 ayrı dosya bulunduğu ve resmi bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Mahama'nın Torkornoo'yu geçici olarak görevden uzaklaştırdığı kaydedildi.

Soruşturmayı yürütmek üzere beş kişilik bir komite oluşturulduğu aktarılan açıklamada, Torkornoo'ya yöneltilen suçlamalar arasında yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının yer aldığı belirtildi.

Haziran 2023'te göreve atanan ve ülkenin 15. Yüksek Mahkeme Başkanı olan Torkornoo, bu göreve getirilen üçüncü kadın olmuştu.

Görevine ocakta başlayan Cumhurbaşkanı Mahama, yolsuzlukla mücadele vaadiyle iktidara gelmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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