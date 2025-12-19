Gana Cumhurbaşkanı Mahama'dan Afrika ülkelerine birlik çağrısı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Afrika ülkelerinin Batılı güçlerin etkilerine karşı koyabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 2025 Diaspora Zirvesi'nde konuşan Mahama, Afrika'nın yıllardır sömürgeci güçler tarafından şekillendirilen anlatılarla tanımlandığını ifade etti.

Afrika ülkelerinin Batılı güçlerin etkilerine karşı koyabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini aktaran Mahama, kıtanın kendi anlatısını oluşturmasının önemine dikkati çekti.

Mahama, "Birlik yoluyla kendi hikayemizi yazabilir ve baskıcıların bize dayattığı anlatıyı ortadan kaldırabiliriz." dedi.

Geçmişte bastırılan hikayelerin yeniden sahiplenilmesinin önemini vurgulayan Mahama, "Geçmişimizin bastırılmış hikayelerini bulup sahiplenerek kendimizi gerçekten tanıyabiliriz. Bu öz bilgiyle yalnızca kendi geleceğimizi değil, tüm insanlığın geleceğini de şekillendirebiliriz." diye konuştu.

Mahama, Afrikalıların birlik konusunda daha bilinçli ve kararlı olması gerektiğini söyledi.

Afrikalıların her zaman yeniden bir araya gelmenin yolunu bulduğunu dile getiren Mahama, "Ne kadar bölünmüş olursak olalım, birbirimize geri dönmenin bir yolunu her zaman bulduk." ifadelerine yer verdi.