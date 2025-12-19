Haberler

Gana Cumhurbaşkanı Mahama'dan Afrika ülkelerine birlik çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Afrika'nın Batılı güçlerin etkilerine karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. 2025 Diaspora Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kıtanın kendi hikayesini yazabilmek için birlik olmasının önemine dikkat çekti.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Afrika ülkelerinin Batılı güçlerin etkilerine karşı koyabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 2025 Diaspora Zirvesi'nde konuşan Mahama, Afrika'nın yıllardır sömürgeci güçler tarafından şekillendirilen anlatılarla tanımlandığını ifade etti.

Afrika ülkelerinin Batılı güçlerin etkilerine karşı koyabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini aktaran Mahama, kıtanın kendi anlatısını oluşturmasının önemine dikkati çekti.

Mahama, "Birlik yoluyla kendi hikayemizi yazabilir ve baskıcıların bize dayattığı anlatıyı ortadan kaldırabiliriz." dedi.

Geçmişte bastırılan hikayelerin yeniden sahiplenilmesinin önemini vurgulayan Mahama, "Geçmişimizin bastırılmış hikayelerini bulup sahiplenerek kendimizi gerçekten tanıyabiliriz. Bu öz bilgiyle yalnızca kendi geleceğimizi değil, tüm insanlığın geleceğini de şekillendirebiliriz." diye konuştu.

Mahama, Afrikalıların birlik konusunda daha bilinçli ve kararlı olması gerektiğini söyledi.

Afrikalıların her zaman yeniden bir araya gelmenin yolunu bulduğunu dile getiren Mahama, "Ne kadar bölünmüş olursak olalım, birbirimize geri dönmenin bir yolunu her zaman bulduk." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
title