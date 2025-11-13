Haberler

Gamze Taşcıer: Yargı, Siyasetin Aracı Olmamalı

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Kocaeli'deki yangında 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sorumlu hakkında yargının etkisiz kaldığını belirterek, yargının siyasetin bir aracı olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

KAMERA: HAKAN KAYA

(KOCAELİ) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Kocaeli Dilovası'nda bir işletmede 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin "Bu ülkede yargı, kendi gibi düşünmeyenleri cezalandırma yöntemi haline getirildi. Bu ülkede yargı, birilerinin koltuğunu korumak için adeta siyasetti dizayn etme aracı haline geldi. Oysa yargı, gerçek suçluların cezasını almasını sağladığı zaman bu ülkede gerçekten adalet olur, demokrasi olur. Yargıyı, mahkemeleri siyasete dizayn etme aracı olarak kullanacaklarına suçluları adil bir şekilde yargılasınlar. Yargılasınlar ki onlar sizden cesaret alıp da başka katliamlara, başka suçlara yönelmesin" dedi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Kocaeli, Dilovası'nda meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin ANKA Haber Ajansı açıklama yaptı. Taşcıer, şunları söyledi:

"Dilovası'nda 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybetmesinin sorumlusu olan kişinin adeta bir suç makinası olduğunu öğrendik. Daha önce 120 yılla yargılanmış ve o malum şahısla fotoğrafı olduğu için muhtemelen dört ayda elini kolunu sallayarak çıkmış. Biz her fırsatta ne diyoruz; adaletin yerini bulmadığı yerde, gerçekten sorumluların ceza almadığı bir yerde bu, kişilere cesaret verir ve başka suçları yaratmalarına sebep olursunuz. İşte bu kişiyi de cezalandırmadığınız için maalesef 6 canın ölümüne sebep oldu.

"Yargıyı siyaseti dizayn etme aracı olarak kullanacaklarına suçluları yargılasınlar"

Bu ülkede yargı sadece muhalifleri bir av olarak üzerinde kılıç gibi sallandırmak için geçerli. Bu ülkede yargı, kendi gibi düşünmeyenleri cezalandırma yöntemi haline getirildi. Bu ülkede yargı, birilerinin koltuğunu korumak için adeta siyaseti dizayn etme aracı haline geldi. Oysa yargı gerçek suçluların cezasını almasını sağladığı zaman bu ülkede gerçekten adalet olur, demokrasi olur. Suçu olmayan insanlara uydurma delillerle suç isnat etmeye çalışanlara buradan bir kez daha seslenelim: Kreş yapmak, birilerinin şehrine hizmet etmek, birilerinin karşısında sırf aday oldu diye yargıyı, mahkemeleri siyasete dizayn etme aracı olarak kullanacaklarına suçluları adil bir şekilde yargılasınlar. Yargılasınlar ki onlar sizden cesaret alıp da başka katliamlara, başka suçlara yönelmesin."

Kaynak: ANKA / Güncel
