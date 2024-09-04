CHP'li İlgezdi, Mülakat Haksızlıklarını TBMM Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, mülakat mağduriyetlerini TBMM gündemine taşıdı. Konuya ilişkin soru önergesi veren İlgezdi, "Düşük yazılı puanı olanlar yüksek mülakat puanları ile atandı. Biz mülakat yanlışını sürekli dile getirip, ortaya koyarak düzeltmek için çaba harcadıkça, iktidar yanlışında ısrar ediyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İlgezdi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Defterdar Uzman Yardımcılığı sınavında mülakat mağduriyeti yaşandığını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Gamze Akkuş İlgezdi, iktidarın verdiği söze rağmen mülakat uygulamasına devam ettiğini hatırlatarak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdar Uzman Yardımcısı adaylarından yazılıda il birincisi olan 32 kişi düşük mülakat puanları ile elendi. Düşük yazılı puanı olanlar yüksek mülakat puanları ile atandı. Biz mülakat yanlışını sürekli dile getirip, ortaya koyarak düzeltmek için çaba harcadıkça, iktidar yanlışında ısrar ediyor" dedi.

"CHP iktidarında ilk iş mülakatlar kaldırılacak"

Akkuş İlgezdi, genel seçim öncesi mülakatı kaldırmaya söz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partili milletvekillerine, "Mülakat yüzünden ülkemizin pırıl pırıl gençleri haksızlığa uğruyor neden sesiniz çıkmıyor? Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep söylüyoruz. İktidara geldiğimizde mülakatı kaldırarak, yazılı sınava göre atama yapmak ilk yapacağımız işlerden olacak" açıklamasında bulundu.

Gamze Akkuş İlgezdi bir çok kurumda mülakat haksızlığının yaşandığını kaydederek şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Görevde yükselme' sınavlarında da, Adalet Bakanlığı'nın 'İdari Hakimlik' sınavlarında da, İçişleri Bakanlığı'nın 'Kaymakamlık adaylığı' sınavlarında da aynı senaryoyu görmüştük. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığında da maalesef aynı şey oldu. Yazılısı yüksek hak eden adaylar yerine, bir yerlerden tandık bulan, mülakata etki edecek siyasi bağlantıları olanlar atandı. Gerçekten atanması gereken adaylar ise elendi"

İlgezdi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şişmek'e şunları sordu:

Yazılı sınavda il birincisi olan adaylar neden elenmiştir? İl birincisi adaylar yerine yazılıda düşük puan alanlar neden atanmıştır?

Yazılıda ilk 10'a giren kaç kişi göreve atanmıştır?

80 puan üstü alan adayların kaçı sözlü mülakatta elenmiştir?

80 puan üstü alan adaylar sözlü mülakattan kaç puan almıştır?

80 puan altı alan adayların kaçı sözlü mülakat sonucu başarılı sayılmıştır?

80 puan altı alan adaylar sözlü mülakattan kaç puan almıştır?