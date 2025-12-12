Hepsiburada Gamestar turnuvasının finali yapıldı

HEPSİBURADA, Intel ve Lenovo iş birliğiyle gerçekleştirilen ve temmuz ayından bu yana devam eden Gamestar turnuvasının final turu İstanbul'da oynandı. Finaldeki FC25 mücadelesinin sonunda birinciliğe ulaşan Arda Can Kaygusuz 500.000 TL değerinde ödülün sahibi olurken; ikinci Ali Ekber Hanbaba 100.000 TL, üçüncü Metehan Muştu ise 50.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki kazandı.

Gamestar turnuvası, teknoloji ve oyuncu kültürünü oluşturan kapsayıcı bir deneyim sunma hedefiyle Türkiye'nin farklı şehirlerinden oyuncuları bir araya getirdi. Turnuva, 5 fiziksel 3 online olmak üzere 8 büyük turnuva ile oyuncuları aynı rekabet atmosferinde buluşturdu.

3 bin başvurunun yapıldığı Gamestar turnuvasında yaklaşık 500 oyuncu mücadele etti. Oyuncular, yüksek performanslı ve yapay zeka destekli Intel Core Ultra işlemcili Lenovo Legion oyun bilgisayarları ile FC25 futbol oyununda yapay zekaya karşı yeteneklerini sergiledi.

500.000 TL DEĞERİNDE ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Oyuncular, yapay zeka destekli Intel Core Ultra işlemcili Lenovo Legion bilgisayarlarda FC25 performanslarını sergileyerek yeni nesil teknolojiyi gerçek bir turnuva atmosferi içinde deneyimledi. 6 ay süren mücadelenin ardından birinci olan Arda Can Kaygusuz 500.000 TL değerinde ödülün sahibi oldu. İkincilik ödülünü kazanan Ali Ekber Hanbaba 100.000 TL ve üçüncü olan Metehan Muştu ise 50.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki kazandı.

Kazanan oyuncular ödüllerini Hepsiburada Genel Müdürü Nilhan Onal Gökçetekin ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, Intel Türkiye Satış Direktörü Serkan Çivlik ve Pazarlama Direktörü Melek Güler ile Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak'tan aldı.