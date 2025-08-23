Gamescom 2025: Köln'de Rekor Katılım

Gamescom 2025: Köln'de Rekor Katılım
Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Gamescom 2025 fuarı, 1.500 katılımcı ile rekor kırdı. Fuar, oyun sektöründeki küresel etkileri ve Çinli geliştiricilerin yükselen rolünü vurguladı.

KÖLN, 23 Ağustos (Xinhua) -- Almanya'nın Köln kentinde çarşamba günü başlayan ve bilgisayar ile video oyunları alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Gamescom 2025, 1.500 katılımcıyı ağırlayarak rekor kırdı. Fuar, hem sektörün küresel erişimini hem de Çinli geliştiricilerin artan etkisini öne çıkardı.

Köln Fuar Merkezi ve Alman Oyun Endüstrisi Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen fuar, bugüne kadarki en geniş alan olan 233.000 metrekare üzerinde pazar gününe kadar sürecek.

72 ülke ve bölgeden oyun şirketleri ve stüdyolar, cosplay'den bağımsız oyunlara kadar çeşitli alanlarda yeni sürümleri, sürükleyici teknoloji ve ürünleri sergiliyor.

Köln Fuar Merkezi'nin kıdemli proje yöneticisi Grace Pan'a göre, 2024'te 40'ın biraz altında kalan Çinli katılımcı sayısı bu yılki fuarda 50'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
