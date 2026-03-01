Haberler

Gambiya'dan, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle "itidal" çağrısı

Gambiya, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilime karşı acil itidal çağrısı yaptı. Hükümet, tüm taraflara gerilimi düşürme ve diyaloğa dönme önerisinde bulundu.

Gambiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin, Orta Doğu'da son dönemde artan gerilimden endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm taraflara acilen itidal gösterme, gerilimi düşürme ve anlaşmazlıkları uluslararası hukuk temelinde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme çağrısında bulunuldu.

Sivillerin ve kritik altyapının korunmasının hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, devam eden istikrarsızlığın bölgesel ve küresel barış, güvenlik ile ekonomik istikrar açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Yurt dışındaki Gambiya vatandaşlarına, en yakın Gambiya diplomatik misyonuyla temas halinde olmaları, misyon bulunmayan yerlerde ise dost ülkelerin diplomatik temsilciliklerinden destek talep etmeleri tavsiye edildi.

Hükümetin gelişmeleri uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde yakından izlemeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, yurt içi ve yurt dışındaki Gambiya vatandaşlarının güvenlik ve refahının öncelik olmaya devam edeceği kaydedildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Adam Abu
