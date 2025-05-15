Gambiya'da Kültürel Diplomasi Günü Kutlandı

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Yönetim Geliştirme Enstitüsü (MDI) tarafından organize edilen ve bu yıl Yunus Emre Enstitüsü Banjul Türk Kültür Merkezinin açılmasıyla Türkiye'nin de temsil edildiği Kültürel Diplomasi Günü'ne katıldı.

Ülkenin zengin kültürel mirasını ve çok etnikli yapısını kutlayan Kültürel Diplomasi Günü'nde, Gambiya'nın önde gelen etnik toplulukları Manjago, Wolof, Sarahule, Mandinka, Serer, Jola, Aku ve Fula geleneksel kıyafetleri, müzikleri, dansları ve kültürel figürleriyle sahne aldı.

Türkiye, Banjul Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü Banjul Türk Kültür Merkezi aracılığıyla etkinlikte temsil edildi.

Türk standında ziyaretçilere Türk çayı, Türk kahvesi ve Anadolu mutfağından lezzetler ikram edildi. Yunus Emre Enstitüsünün kültürel diplomasi faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve çeşitli yayımlar tanıtıldı.

Banjul Büyükelçisi Oba, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ülkenin her yerinden tüm unsurları bir arada, uyum içerisinde görmekten memnuniyet duyuyorum. Kültür, bir ülke hakkında farkındalık yaratır ve o ülkeye dair daha fazla bilgi edinme arzusu uyandırır. Bu sebeple kültürel diplomasi etkinliklerini çok kıymetli buluyoruz. Ülkemizi Yunus Emre Enstitüsü gibi önemli bir kurumla birlikte temsil etmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Banjul Koordinatörü Halil İbrahim Efe ise şu ifadeleri kullandı:

"Yunus Emre Enstitüsü olarak temel misyonumuz, Türk kültürünü, dilini, sanatını ve tarihini dünya ile buluşturmak. Gambiya'daki faaliyetlerimiz yalnızca dil öğretimiyle sınırlı değil; aynı zamanda kültürlerarası diyalog kurarak gönüller arasında köprüler kurmayı da amaçlıyoruz. 'Çeşitlilikte Birlik' anlayışıyla düzenlenen bu etkinliğe biz de 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır!' diyerek Türk kahvemiz, Türk çayımız ve geleneksel tatlarımızla katıldık. Türkçe öğrenmenin avantajlarından bahsettik. Gördüğümüz sıcak ilgi bizleri daha da motive etti."

Etkinlikte; Mandinka halkına ait yüzü maske ile örtülü ve UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tanınan Kankurang ile Jola topluluğuna ait palmiye yapraklarıyla kaplı ve dönerek dans eden Kumpo figürleri büyük ilgi gördü. Her iki figür de geleneksel törenlerde toplumsal düzenin korunmasına yönelik sembolik roller üstleniyor.

Etkinlikte ayrıca geleneksel dans gösterileri, halk oyunları ve güreş müsabakaları düzenlendi.

Kültürel Diplomasi Günü, kültürler arası anlayışı teşvik etmek ve toplumlar arası iletişimi güçlendirmek amacıyla her yıl MDI tarafından düzenleniyor.