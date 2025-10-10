Gambiya'da Cumhurbaskanı Seçim Tarihi 5 Aralık 2026 Olarak Belirlendi

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da, cumhurbaşkanı seçim tarihi 5 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Gambiya Bağımsız Seçim Komisyonu (IEC) Başkanı Joseph Colley yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 Aralık 2026'da, parlamento seçimlerinin ise 10 Nisan 2027'de yapılacağını duyurdu.

Colley, seçimlerin "şeffaflık, katılımcılık ve seçim yasalarına bağlılık" ilkeleri doğrultusunda yürütüleceğini belirterek, tüm siyasi partilere kayıt şartlarına uymaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un üçüncü kez aday olacağını açıklaması ülkede tartışmalara yol açmıştı.

Barrow'un yeniden adaylığı, halen yürürlükte olan 1997 Anayasası kapsamında yasal olsa da, birçok kesim tarafından eleştiriliyor.

Gambiya'da 2016'da seçilen Barrow, iktidara gelmeden önce, başkanlık süresini iki dönemle sınırlama sözü vermişti.

Ancak, bu sınırın geçmişe dönük uygulanmasını öngören taslak anayasa, 2020'de Barrow'a yakın milletvekillerince reddedildi. Hükümetin bu yıl sunduğu ve tartışmalı maddeyi içermeyen ikinci anayasa taslağı da temmuz ayında parlamentoda kabul edilmedi.