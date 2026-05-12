Haberler

Galler'de bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru lideri AP Iorwerth, bölgesel başbakan seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7 Mayıs seçimlerini kazanarak İşçi Partisi'nin 27 yıllık iktidarına son veren Plaid Cymru lideri Rhun AP Iorwerth, Galler Bölgesel Başbakanı oldu. Seçim sonuçları ile birlikte Galler'de bağımsızlık yanlıları önemli bir zafer elde etti.

Galler'de 7 Mayıs seçimlerini kazanarak 27 yıllık İşçi Partisi iktidarına son veren bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru lideri Rhun AP Iorwerth, Galler Bölgesel Parlamentosunda (Senedd) yapılan oylamada yeni bölgesel başbakan oldu.

Ülkede 7 Mayıs'ta yapılan parlamento seçiminde Senedd'e girmeye hak kazanan üyeler, ilk oturumda meclis başkanını ve bölgesel başbakanı seçti.

Senedd'deki oylamada bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru lideri Rhun AP Iorwerth 44, aşırı sağcı Reform UK adayı Dan Thomas 34, Muhafazakar Parti adayı Darren Millar 7 oy aldı.

Bu sonuçlarla AP Iorwerth, Galler'in yeni bölgesel başbakanı olurken ülkede 27 yıldır süren İşçi Partisi iktidarına da son veren isim oldu.

AP Iorwerth, seçimin ardından yaptığı ilk açıklamada, Galler Bölgesel Başbakanlığının, hayatındaki en ayrıcalıklı görev olduğunu belirterek "Galler'in ruhunda bir şeyler değişiyor. Bu yeni özgüven, yeni umut ve daha geniş yeni ufuk, başka yerlerde, başka öncelikleri olanlar tarafından asla daraltılamayacak. Bu tarihi andan itibaren milletimizin her bir ferdi bu hükümetin kendi hükümetleri olduğunu bilecek." ifadelerini kullandı.

Senedd'de Bölgesel Başbakan seçilen AP Iorwerth, Kral 3. Charles'ın onayının ardından yemin ederek görevine başlayacak.

Sandıktan aşırı sağ çıkmıştı

İngiltere'de 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimde iktidar partisi sahip olduğu 2 bin 403 sandalyenin 1406'sını kaybetmiş, Londra'da ise sahip olduğu 19 belediyeden 9'u el değiştirmişti.

Söz konusu belediyelerde toplam 2 sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 1444 sandalye kazanarak seçimi önde tamamlamıştı.

Galler ve İskoçya'da yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde de büyük mağlubiyet yaşayan İşçi Partisi, iki ülkede de üçüncü parti konumuna gerilemişti.

İskoçya'da birinciliği 5. kez bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi kazanmış, ikinci Reform UK olmuştu. Galler'de ise İşçi Partisi iktidarı devrilmiş, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan milletvekili dahi seçilememişti.

Galler'de de birinci parti, bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru, ikinci ise Reform UK olmuştu. Hem Galler hem de İskoçya'da bağımsızlık yanlıları meclis çoğunluğunu elde edememişti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda

Arda'nın yanına bir Türk daha!
İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

Avrupa ülkesinden sürpriz Hürmüz hamlesi: Savaş uçakları havalandı

Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Bu saldırının bedeli çok ağır oldu
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...