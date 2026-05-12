Galler'de bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru lideri AP Iorwerth, bölgesel başbakan seçildi

Galler'de 7 Mayıs seçimlerini kazanarak 27 yıllık İşçi Partisi iktidarına son veren bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru lideri Rhun AP Iorwerth, Galler Bölgesel Parlamentosunda (Senedd) yapılan oylamada yeni bölgesel başbakan oldu.

Ülkede 7 Mayıs'ta yapılan parlamento seçiminde Senedd'e girmeye hak kazanan üyeler, ilk oturumda meclis başkanını ve bölgesel başbakanı seçti.

Senedd'deki oylamada bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru lideri Rhun AP Iorwerth 44, aşırı sağcı Reform UK adayı Dan Thomas 34, Muhafazakar Parti adayı Darren Millar 7 oy aldı.

Bu sonuçlarla AP Iorwerth, Galler'in yeni bölgesel başbakanı olurken ülkede 27 yıldır süren İşçi Partisi iktidarına da son veren isim oldu.

AP Iorwerth, seçimin ardından yaptığı ilk açıklamada, Galler Bölgesel Başbakanlığının, hayatındaki en ayrıcalıklı görev olduğunu belirterek "Galler'in ruhunda bir şeyler değişiyor. Bu yeni özgüven, yeni umut ve daha geniş yeni ufuk, başka yerlerde, başka öncelikleri olanlar tarafından asla daraltılamayacak. Bu tarihi andan itibaren milletimizin her bir ferdi bu hükümetin kendi hükümetleri olduğunu bilecek." ifadelerini kullandı.

Senedd'de Bölgesel Başbakan seçilen AP Iorwerth, Kral 3. Charles'ın onayının ardından yemin ederek görevine başlayacak.

Sandıktan aşırı sağ çıkmıştı

İngiltere'de 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimde iktidar partisi sahip olduğu 2 bin 403 sandalyenin 1406'sını kaybetmiş, Londra'da ise sahip olduğu 19 belediyeden 9'u el değiştirmişti.

Söz konusu belediyelerde toplam 2 sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 1444 sandalye kazanarak seçimi önde tamamlamıştı.

Galler ve İskoçya'da yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde de büyük mağlubiyet yaşayan İşçi Partisi, iki ülkede de üçüncü parti konumuna gerilemişti.

İskoçya'da birinciliği 5. kez bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi kazanmış, ikinci Reform UK olmuştu. Galler'de ise İşçi Partisi iktidarı devrilmiş, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan milletvekili dahi seçilememişti.

Galler'de de birinci parti, bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru, ikinci ise Reform UK olmuştu. Hem Galler hem de İskoçya'da bağımsızlık yanlıları meclis çoğunluğunu elde edememişti.