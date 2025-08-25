Galip Ergüt Adına Mesire Alanı Açıldı
Sivas'ın Zara ilçesinde, merhum eski belediye başkanı Galip Ergüt anısına yaptırılan mesire alanı törenle hizmete girdi. Belediye Başkanı Fatih Çelik, alanın ailelerin güvenle piknik yapabileceği bir yer olduğunu belirtti.
Sivas'ın Zara ilçesinde eski belediye başkanı Galip Ergüt adına yaptırılan mesire alanı törenle hizmete açıldı.
Zara Belediyesi tarafından ilçe merkezine bağlı Karşıyaka Mahallesi Çamlık mevkisinde, 1999-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan merhum Galip Ergüt adına mesire alanı oluşturuldu.
Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, törende yaptığı açıklamada, 10 yıl ilçede belediye başkanlığı yapan ve sayısız eserlere imza atan Galip Ergüt adına düzenlenen mesire alanını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Mesire alanının 24 saat güvenlik kameralarıyla izleneceğini ve güvenlik personelinin hizmet vereceğini belirten Çelik, "Kameriye, barbekü, seyir terası, çocuk oyun alanları, mescit ve bulaşıkhanenin yer aldığı mesire alanımızda ailelerimiz Zara manzarası eşliğinde güvenle piknik yapabilecek." dedi.
Çelik, Galip Ergüt'ün eşi Aliye Ergüt'e plaket verdi.
Programa, Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Zara Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ufuk Rufayi Şimşek, muhtarlar, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.