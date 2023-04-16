GALERİA'DA AİLESİYLE HAYATINI KAYBEDEN DENGBEJ MEHMET TANRIVERDİ'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ DUYGULANDIRDI

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Dengbej Evi'nde uzun yıllar yöreye özgü Kürtçe ve Türkçe şarkılar söyleyerek ünlenen Mehmet Tanrıverdi (76), 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan Galeria Sitesi'ndeki evinde, ailesiyle beraber enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Tanrıverdi'nin 5 Şubat'ta Dengbej Evi'nde turistlere şarkı söylerken çekilen son görüntüleri sevenlerini duygulandırdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. İlk depremde yıkılan Galeria Sitesi'nde de Dengbej Mehmet Tanrıverdi, eşi Kevser, kızları Nermin ve Ayfer ile oğlu Yunus ile enkaz altına kalarak hayatını kaybetti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce açılan 'Dengbej Evi'nde seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılarla binlerce yıllık geleneği yaşatan ve 'kültürel miras taşıyıcısı' unvanı verilen Tanrıverdi'nin 5 Şubat günü öğleden sonra turistlere şarkı söylerken ortaya çıkan son görüntüleri sevenlerini duygulandırdı. Görüntülerin çekildiği gün Tanrıverdi ile 4 kişilik grupta yer alan arkadaşı Ramazan Demirel (58), arkadaşının gür ve berrak bir sese sahip olduğunu belirterek, 'Ben ve Mehmet dayı son günde beraber programa çıktık. Burada Mehmet dayı ile birlikte aynı gruptaydık. Grubumuz birdi. Ben ve Mehmet dayı son gün beraber şarkı söyledik. Öbür gün zaten deprem oldu. Kendisini çok özleyeceğiz. Allah rahmet elesin, mekanı cennet olsun. Bu acıyı Allah kimseye göstermesin' dedi.

Tanrıverdi ile uzun yıllar beraber şarkı söyleyen arkadaşlarından Mehmet İnce (70) ise, 17 yıllık bir arkadaşlıkları olduğunu ifade ederek, 'Ben birkaç sene evvel ben burada Dengbej Evi sorumlusuydum. Bir gün burası çok kalabalıktı ve oturacak yer yoktu. Tabii Dengbejlere sırayla şarkı söylemeleri için söz hakkı veriyorum. Mehmet Dayı sıkılmış olmalı ki, bana bir kaç kere 'benim sıra gelmedi mi' diye sordu. Bir süre sonra 'Mehmet Dayı sıra sende buyurun' dedim. O da, milletin içinde, hiç beklemediğim bir tepki verdi. Demek ki, sıra ona geç geldiği için bana kızmıştı. Ben hiç oralı olmadım. Mehmet Dayı çok iyi bir arkadaşımızdı. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun. Hakkımızı kendisine helal ediyoruz? diye konuştu.(DHA)