Haberler

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum, Ardahan, Erzincan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle sokaklara dökülerek büyük bir sevinçle kutladı. Meşaleler, havai fişekler ve tezahüratlarla şampiyonluk coşkusu yaşandı.

Erzurum, Ardahan, Erzincan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta, Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesini coşkuyla kutladı.

Erzurum'da, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında kendi sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Havuzbaşı kent meydanında toplanan taraftarlar, uzun süre takımları lehine tezahüratta bulundu.

Meşaleler yakılması ve havai fişek atılması renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Ardahan

Ardahan'da sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çok sayıda taraftar, kent merkezindeki Milli Egemenlik Parkı ve Kongre Caddesi'nde bir araya geldi.

Ellerinde bayraklarla toplanan taraftarlar, marşlar söyleyip tezahürat yaptı.

Erzincan?

Erzincan'da Kızılay Meydanı'na toplanan sarı kırmızılı taraftarlar meşale yakarak ellerinde bayraklarla tezahüratlar yaptı.?

Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar kent merkezindeki caddelerde tur atarak büyük sevinç yaşadı.

Ağrı

Ağrı'da Dörtyol Kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Tunceli

Tunceli'de de sarı-kırmız taraftarlar araçlarla kortej yaparak Atatürk ve Moğultay mahallelerinde tur attı.

Kars

Kars'ta Galatasaraylı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Kars Kalesi eteklerinde bir araya gelen taraftarlar tezahüratlar yaparken alanda renkli görüntüler oluştu.

Taraftarlar kentte şehir turu attı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum

Müjdeli haberi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçti

Adını tarihe yazdırdı: Rekor artık onun

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçti

Adını tarihe yazdırdı: Rekor artık onun

Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Ezelin rakibin şampiyonluğu sonrası taraftarı deliye döndüren hareket
İran: Füze ve İHA'larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi

İran'dan Hürmüz'de gerginliği tırmandıracak uyarı