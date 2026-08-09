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UltraAslan Lideri Şirin Gözaltına Alındı: Evinde Silah ve Para Bulundu

UltraAslan Lideri Şirin Gözaltına Alındı: Evinde Silah ve Para Bulundu
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Galatasaray'ın taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, sosyal medya paylaşımları ve çeşitli suçlamalar kapsamında başlatılan soruşturma sonucu gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, 4 çelik yelek ve farklı para birimlerinden nakit ele geçirildi. Şirin hakkında 'sporda şiddet', 'uyuşturucu', 'karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'halkı yanıltıcı bilgi yayma' suçlamaları bulunuyor.

GALATASARAY'in taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, sanal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şirin'in evinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, 4 çelik yelek ile avro, pound ve lira cinsinden para ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Galatasaray'ın taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin hakkında 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Hakkında yakalama talimatı verilen Şirin gözaltına alındı. Şirin'in evinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, 4 çelik yelek ile avro, pound ve lira cinsinden para ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

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