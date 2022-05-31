Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama: Soruşturma başlatıldı - Haberler

Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama: Soruşturma başlatıldı
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İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan ve gün içerisinde binlerce turist tarafından ziyaret edilen Galata Kulesi önünde kendini tinerle ateşe veren bir şahıs hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, şahsın tedavisinin devam ettiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı tarihi Galata Kulesi önüne gelen Abdullah Cihat Turan P., henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetine önce tiner döktü, ardından da kendini ateşe verdi. Bir anda yanmaya başlayan 28 yaşındaki genç, çevredekilerin şaşkın bakışları içinde adeta alev topuna döndü.
Görenlerin şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığıldı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Olayın ardından açıklama yapan İstanbul Valiliği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçemiz Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P adlı şahıs, üzerine döktüğü yanıcı madde ile kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahsın üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevki sağlanmıştır. Şahsın hastanedeki tedavisi devam etmekte olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."