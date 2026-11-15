Galata Kulesi'ne KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü için bayrak yansıtıldı

Galata Kulesi'ne KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü için bayrak yansıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi özel ışıklandırıldı. Kulenin gövdesine KKTC bayrağı ve kutlama mesajı yansıtıldı, aydınlatılan kule havadan görüntülendi.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi'ne KKTC bayrağı yansıtıldı. Aydınlatılan kule havadan görüntülendi.
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nde, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle özel ışıklandırma yapıldı. Kulenin gövdesine KKTC bayrağının yanı sıra, '15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun' yazılı mesaj yansıtıldı. Işıklandırma, havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı