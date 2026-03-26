Galata Kulesi 'Multipl Miyelom' hastalığına farkındalık kapsamında kırmızı ışıklarla aydınlatıldı

GALATA Kulesi, Türk Hematoloji Derneği tarafından 'Light the World Red' temalı küresel farkındalık hareketi kapsamında, multipl miyelom hastalığına dikkat çekmek amacıyla kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.

Türk Hematoloji Derneği, mart ayı boyunca dünya genelinde yürütülen 'Light the World Red' küresel farkındalık hareketi kapsamında, multipl miyelom hastalığına dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi'nin kırmızı ışıkla aydınlatılması için özel bir etkinlik düzenledi. Multipl miyelom, dünyada en sık görülen ikinci kan kanseri olmasına rağmen toplumda bilinirliği oldukça sınırlı olan bir hastalık. Bu özel etkinlik ile hem hastalığa yönelik toplumsal farkındalık yaratılması hem de hasta ve hasta yakınlarına güçlü bir dayanışma mesajı verilmesi hedefleniyor.

'HASTALARIN YAKLAŞIK YÜZDE 75'İ KARŞIMIZA BEL AĞRISIYLA GELMEKTE'

Etkinlikte konuşan Türk Hematoloji Derneği Başkanı Dr. Özgür Mehtap, "Mart ayı 'Multipl Miyelom Farkındalık Ayı' olarak bütün dünyada tarihsel anıtlar kırmızı renkle ışıklandırılmakta. Türk Hematoloji Derneği olarakta biz de Galata Kulesi'ni kırmızı renkle ışıklandırdık. Buradaki amacımız multipl miyelom hastalığının farkındalığını arttırmak, halkı daha bilinçlendirmek. Multipl miyelom tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmakta. Kan kanserlerinin ise yaklaşık yüzde 10 ile 14'ünü oluşturur. En sık görülen ikinci kan kanseri olarak karşımıza çıkmakta. Multipl miyelom'da erken tanı çok önemli, bu hastalık kemik iliğinde plazma hücresi dediğimiz normalde bağışıklık sistemimizi koruyan plazma hücrelerinin kanserleşerek çoğalmasıyla oluşan bir hastalık. Bir tür kemik iliği hastalığı olarak söyleyebilirim. Bu hastalıkta temel olarak kemikler tutulmakta. Dolayısıyla hastaların yaklaşık yüzde 75'i karşımıza bel ağrısıyla gelmekte. Bunun dışında kansızlık en önemli semptomlardan bir tanesi, kansızlığa bağlı halsizliği de söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı