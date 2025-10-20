Galata Kulesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı İçin Pembe Renkle Işıklandırıldı

Galata Kulesi meme kanserinde farkındalığı artırmak amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.

Kansersiz Yaşam Derneğinin girişimiyle "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında İstanbul'un simge yapılarında başlatılan farkındalık çalışması sürüyor.

Bu kapsamda kentin simge noktalarından Galata Kulesi meme kanserinde farkındalığı artırmak için pembe renge büründü.

Kulenin yüzeyine ayrıca "etrafındaki her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor" ve "korkma, kontrol et, yaşam senin elinde" ifadeleri yansıtıldı.

Işık gösterisini ilgiyle izleyen vatandaşlar kule önünde cep telefonuyla fotoğraf çektirdi.