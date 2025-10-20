Haberler

Galata Kulesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı İçin Pembe Renkle Işıklandırıldı

Kansersiz Yaşam Derneği'nin girişimiyle İstanbul'un Galata Kulesi, meme kanseri farkındalığını artırmak için pembe renkle ışıklandırıldı. Kulenin yüzeyine farkındalık mesajları yansıtıldı.

Galata Kulesi meme kanserinde farkındalığı artırmak amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.

Kansersiz Yaşam Derneğinin girişimiyle "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında İstanbul'un simge yapılarında başlatılan farkındalık çalışması sürüyor.

Bu kapsamda kentin simge noktalarından Galata Kulesi meme kanserinde farkındalığı artırmak için pembe renge büründü.

Kulenin yüzeyine ayrıca "etrafındaki her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor" ve "korkma, kontrol et, yaşam senin elinde" ifadeleri yansıtıldı.

Işık gösterisini ilgiyle izleyen vatandaşlar kule önünde cep telefonuyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
