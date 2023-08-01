Galata Köprüsü'nde rayların üstünde kalan cip kaldırıldı, seferler normale döndü

İSTANBUL Galata Köprüsü üzerinde tramvay yoluna girerek rayların üzerinde asılı kalan lüks cip vinç yardımıyla kurtarıldı. Cipin kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Olay, Galata Köprüsü üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avustralya Başkonsolosluğuna ait olduğu öğrenilen 06 CD 9060 plakası lüks cipin sürücüsü Galata Köprüsü'nde tramvay yoluna girdi. Bir süre ilerlemeye devam eden araç, daha sonra rayların üzerinde asılı kaldı. Kazanın ardından T1 Kabataş - Bağcılar tramvay hattında seferler Eminönü durağından aktarmalı olarak yapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve İBB'ye bağlı vinç sevk edildi. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından lüks cip tramvay raylarından çıkarıldı. Cipin kurtarılmasıyla tramvay seferleri normale döndü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.