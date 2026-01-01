Haberler

Büyük Gazze Yürüyüşü; erken saatlerde yoğun katılım

Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek 'Büyük Gazze Yürüyüşü' için Galata Köprüsü'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sabah namazı sonrası camilerden yürüyüşe katılanlar miting alanına ulaşmak üzere hareket etti.

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek 'Büyük Gazze Yürüyüşü' için sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı.

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek, 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne saatler kala yoğun güvenlik önlemi alındı. Yürüyüşe katılanlar erken saatlerde miting alanına gelmeye başladı. Sabah namazından sonra Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camii'nden kortejler hareket edecek. Kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşle miting alanında son bulacak.

