Büyük Gazze Yürüyüşü; erken saatlerde yoğun katılım
Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek, 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne saatler kala yoğun güvenlik önlemi alındı. Yürüyüşe katılanlar erken saatlerde miting alanına gelmeye başladı. Sabah namazından sonra Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camii'nden kortejler hareket edecek. Kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşle miting alanında son bulacak.