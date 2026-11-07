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Galactic Energy, CERES-2 ile 4 uyduyu ilk kez başarıyla yörüngeye gönderdi

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Çinli özel şirket Galactic Energy, yeni taşıyıcı roketi CERES-2 ile 4 uyduyu ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlattı. Uydular planlanan yörünge konumuna yerleşirken fırlatış, roketin ilk başarılı taşıma görevi oldu.

Çin'de Galactic Energy şirketi, yeni geliştirdiği taşıyıcı roket CERES-2 ile ilk başarılı fırlatışı yaptı.

Xinhua'nın haberine göre, CERES-2 roketiyle 4 uydu, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, CERES-2 roketiyle yapılan ilk başarılı taşıma görevi oldu.

İlk üç aşaması katı yakıtla, dördüncü aşaması sıvı yakıt hidrazin ile ateşlenen 3,35 metre çapındaki roket, Alçak Yer Yörüngesi'ne 1,6 ton, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,3 tona kadar yük taşıyabiliyor.

Roketin 17 Ocak'ta yapılan ilk fırlatışı başarısız olmuştu.

Özel şirketlerin ürettiği roketler

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) tarafından üretilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak, Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler i-Space, Space Pioneer, LandSpace ve Orienspace kendi geliştirdikleri roketlerle fırlatışlar yapıyor.

Kaynak: AA
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