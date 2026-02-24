Niksar Kaymakamı Perçi'ye ziyaret

Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, Kaymakam Kadir Perçi'yi ziyaret etti.

Fırat, ziyarette kültürel ve sanatsal çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Anadolu'nun köklü tarihi ve Danişmendlilerin mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulanırken, kültürel ve sanatsal faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kadir Perçi, kültür ve sanat çalışmalarının toplumun tarih bilincine önemli katkılar sunduğunu belirterek, GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.