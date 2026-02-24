Haberler

Niksar Kaymakamı Perçi'ye ziyaret

Güncelleme:
Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) Başkanı Işın Fırat, Kaymakam Kadir Perçi ile kültürel ve sanatsal çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, Kaymakam Kadir Perçi'yi ziyaret etti.

Fırat, ziyarette kültürel ve sanatsal çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Anadolu'nun köklü tarihi ve Danişmendlilerin mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulanırken, kültürel ve sanatsal faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kadir Perçi, kültür ve sanat çalışmalarının toplumun tarih bilincine önemli katkılar sunduğunu belirterek, GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
