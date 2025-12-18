Gain Medya Soruşturması Kapsamında Sunucu Okan Karacan Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - Gain Medya'ya yönelik düzenlenen yeni operasyonda sunucu Okan Karacan gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Gain Medya'ya "yasa dışı bahis" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla operasyon düzenlenmiş, şüpheliler, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alınırken, aralarında Gain Medya AŞ'nin de bulunduğu 7 firmaya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı.

Bu soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.