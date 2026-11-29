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Moldova Cumhuriyeti sınırları içindeki Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık seçiminin 2. turunda oy verme işlemi sona erdi.

Gagauz Özerk Yeri'nde 15 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin ilk turunda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tur düzenlendi.

Bölgede 67 seçim merkezinde yerel saatle 07.00'den 21.00'e kadar süren oy verme işleminden sonra oy sayımına geçildi.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre yaklaşık 129 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu bölgedeki seçimde oy verme işlemi 67 seçim merkezinde yapıldı.

Komisyonun denetiminde düzenlenen seçime katılım oranı yüzde 33,65 oldu. Bu kapsamda yapılan seçimin geçerli olduğunun kabul edilmesi bekleniyor.

Başkanlık koltuğu için seçimin ilk turunda yüzde 38,44 oyla birinci sırada gelen bağımsız aday Moldova Parlamentosu Milletvekili Aleksandr Stoyanoglo ile yüzde 24,21 oyla ikinci olan parlamentodaki Sosyalistler Partisinin aday gösterdiği Fiodor Gagauz yarıştı.

İkinci tura kalan bazı Halk Meclisi adayları da yeniden seçime girdi

Aynı gün 35 tek üyeli seçim bölgesinin 21'inde, ilk turda yüzde 50'nin üzerinde oy alamadıkları için ikinci tura kalan Halk Meclisi adayları da yeniden yarıştı.

Seçim bölgelerinden birinde ise katılım oranının yüzde 25'in altında kalması nedeniyle meclis seçimi tekrarlandı.

Türkiye'nin arabuluculuk rolüyle de Kişinev ile Komrat arasında sağlanan uzlaşı sonucunda, 23 Aralık 1994'te Moldova sınırları içinde özel hukuki statüye sahip Gagauz Özerk Yeri kurulmuştu.

Kaynak: AA