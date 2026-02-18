Haberler

Gabon'da sosyal medya erişimi ikinci bir duyuruya kadar engellendi

Güncelleme:
Gabon Yüksek İletişim Otoritesi, ülke genelinde sosyal medya platformlarına erişimin durdurulduğunu, bunun gerekçesinin yasa dışı içeriklerin yaygınlaşması olduğunu açıkladı.

Gabon'da Yüksek İletişim Otoritesi (HAC) ülke genelinde sosyal medya platformlarına erişimin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Gabon devlet televizyonu RTG1'de, ülke genelinde sosyal medya erişiminin ikinci bir duyuruya kadar derhal askıya alındığını duyuran HAC bildirisi okundu.

Bildiride, kararın yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı içeriklerin yaygınlaşması nedeniyle alındığı, özellikle hakaret içeren, aşağılayıcı, nefret söylemi barındıran mesajlar ile Cumhuriyet kurumlarına, ulusal birlik ve kamu düzenine zarar verebilecek yanlış bilgilerin yoğun şekilde yayılmasının buna gerekçe gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, ifade özgürlüğünün güvence altında olduğu ancak bunun yürürlükteki yasal ve düzenleyici metinlere sıkı şekilde uyularak kullanılması gerektiği vurgulandı.

Teknik operatörlere, internet servis sağlayıcılarına ve dijital platformlara karara derhal uyma çağrısı yapılan bildiride, halka sükunet, sorumluluk ve Cumhuriyet kurumlarına saygı çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA " / " + Ahmet Emin Dönmez -
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

