Gabon'da Seçim Sonuçları: Nguema'nın Partisi UDB Meclis'te Çoğunluğu Elde Etti

Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın Demokratik Kurucular Birliği (UDB), genel ve yerel seçimlerin ikinci turunu kazandı.

Ülkenin resmi gazetesi L'Union'da, ülkede düzenlenen genel ve yerel seçimlerin sonuçlarını yayımlandı.

Sonuçlara göre, Nguema'nın partisi UDB, 27 Eylül'de yapılan ilk turda 52, 11 Ekim'deki ikinci turda da 50 sandalye kazandı.

Meclisteki 145 sandalyeden 102'sini elde ederek çoğunluğu elde eden UDB, böylelikle meclis üyelerinin yüzde 70'ini temsil edecek.

Eski Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba'nın partisi olan Gabon Demokratik Partisi (PDG) de 5'i ilk, 11'i ikinci turda olmak üzere, 16 sandalyeye sahip oldu.

Vatan ve Modernlik İçin Birlik (RPM) Partisi 3, Ulusal Birlik (UN) ve Gabon Sosyal Demokratlar (SDG) ise 2'şer sandalye kazandı. Diğer küçük partilerden her biri 1'er sandalye elde etti.

Nguema, nisan ayında düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini kazanmıştı.