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Gabon Cumhurbaşkanı Nguema kabineyi 33 üyeye çıkardı, 8 yeni üye göreve geldi

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Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema, kabinede değişikliğe giderek üye sayısını 30'dan 33'e çıkardı. Değişiklikte 8 yeni üye kabineye girerken 5 bakan hükümetten ayrıldı, 5 bakanın görevi değişti; Teknik ve Mesleki Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve İklim Bakanlığı oluşturuldu.

Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, kabinede değişikliğe gitti.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Murielle Minkoue Mezui, yaptığı açıklamada, kabinede üye sayısının 30'dan 33'e çıkarıldığını belirtti.

Mezui, değişiklik kapsamında Teknik ve Mesleki Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve İklim Bakanlığının oluşturulduğunu ifade etti.

Kabineye 8 yeni üyenin katıldığını, 5 bakanın hükümetten ayrıldığını ve 5 bakanın görevinin değiştiğini belirten Mezui, Milli Eğitim Bakanı Camelia Ntoutoume Leclercq'in yerine eski Çalışma Bakanı Jacqueline Ilogue Bignoumba'nın, Evrensel Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye'nin yerine ise Olivier Mouckocko'nun getirildiğini bildirdi.

Bayındırlık Bakanı Edgard Moukoumbi'nin İçişleri Bakanlığına, Malcom Emery Djenno Ngomanda'nın İçişleri Bakanına bağlı delege bakan olarak atandığını, eski İçişleri Bakanı Adrien Nguema Mba'nın ise Çalışma Bakanlığına atandığını belirten Mezui, yeni kabinede Emmanuel Eyeghe Nze'nin Ticaret ve Sanayi Bakanı ve hükümet sözcüsü olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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