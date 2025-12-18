Tunus'ta binlerce protestocu Gabes kentinde sanayi kirliliğine son verilmesi talebini yineledi

Tunus'un güneydoğusundaki Gabes kentinde binlerce kişi, kimya üretim tesisinden yayılan kirliliği protesto etmek için yeniden bir araya geldi.

Protesto gösterileri kapsamında, Gabes'in Ayn Selam bölgesinden başlayarak valilik binasına doğru yürüyüş düzenlendi.

Göstericiler, yürüyüşte "Halk tesislerin sökülmesini istiyor", "Gabes kirlilik ve hükümet tarafından eziliyor", "Kirliliğe son verin" ve "Gabes'e yönelik aşağılayıcı politikalara hayır… Gabes boğuluyor… Gabes yardım için feryat ediyor" yazılı pankart ve afişler taşıdı.

Yürüyüşü organize eden "Kirliliğe Son Verin" hareketinin aktivisti İslam Zarlı, Gabes halkının sanayi tesislerinin sökülmesi talebinde kararlı olduğunu vurguladı.

Gösterinin ardından AA muhabirine konuşan Zarlı, 17 Aralık 2010'da patlak veren ve eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan devrimin 15'inci yıl dönümüne işaret ederek, "Aradan geçen yıllara rağmen taleplerimiz hala karşılanmadı. Bu yıl dönümünde mesajımız açık. Diğer kentlerde insanlar özgürlük ve istihdam talep ediyor. Gabes'te ise talebimiz temiz hava hakkı." dedi.

Zarlı, Gabes'te tansiyonu düşürebilecek tek adımın, kirletici sanayi tesislerinin fiilen sökülmesine başlanması olduğunu ifade ederek, halkın Cumhurbaşkanlığından ve yargıdan somut kararlar beklediğini söyledi.

Mahkemenin tesislerin sökülmesine ilişkin davada kararını geciktirdiğini belirten Zarlı, bu durumun protestoların sürmesine yol açtığını anlattı.

Zarlı ayrıca, davanın planlanan duruşmasıyla eş zamanlı olarak 25 Aralık'ta Gabes Adliyesi önünde yeni bir gösteri düzenlemeyi planladıklarını duyurdu.

Davanın duruşması ikinci kez ertelenmişti

Gabes Mahkemesi, 4 Aralık'ta çevre kirliliği gerekçesiyle sanayi kompleksinin kapatılmasını talep eden davanın duruşmasını, bir aydan kısa süre içinde ikinci kez ertelemişti.

1972 yılında Şati Es-Selam bölgesinde kurulan sanayi kompleksi, fosfat işleme ve gübre üretim ünitelerini içeriyor. Yerel halk ve çevre örgütleri, kompleksin katı atıkları denize boşaltarak deniz ve hava kirliliğini artırdığını belirtiyor.

Çevre Bakanı Habib Abid, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, fosfat işleme sürecinin yan ürünü olan fosfojipsle kirlenen Gabes Körfezi'ndeki yaklaşık 9 bin hektarlık deniz tabanının temizlenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü duyurmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise 8 Kasım'da, Gabes'teki çevre kirliliğine acil çözümler bulunması amacıyla mühendis Ali Bin Hammud başkanlığında bir çalışma grubu oluşturulması talimatını vermişti.