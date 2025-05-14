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Gabar Dağı Eteklerinde Doğa Turizmi Cazibesi: 360 Mağara Keşfedildi

Gabar Dağı Eteklerinde Doğa Turizmi Cazibesi: 360 Mağara Keşfedildi
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Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde bulunan 360 mağara, doğa ve kültür turizmi için önemli bir destinasyon olarak dikkat çekiyor. Bölge, artan güvenlik ortamıyla birlikte ziyaretçilerine eşsiz bir doğa ve tarih deneyimi sunmayı hedefliyor.

Gabar Dağı etekleri turizme göz kırpıyor

Şırnak'ta ev konforunda 360 mağara keşfedildi

360 mağaradan oluşan Hazara Mağara şehri doğaseverleri bekliyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde yer alan ev görünümünde 360 mağara, bölgenin tarihi ve doğal zenginliğini gözler önüne seriyor. Son yıllarda artan güvenlik ve huzur ortamıyla birlikte, bölge doğa ve kültür turizmi için ziyaretçilerini bekliyor.

Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin köyüne bağlı Hazara Mağaraları keşfedildi. Keşfedilen Hazara Mağara şehrini incelemek üzere Şırnak Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz ve teknik ekipleri alana gitti. Yapılan incelemenin ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulunan Baz, Gabar eteklerinde yer alan mağaraların insanlık tarihi açısından büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti. Baz, "Bu gördüğünüz etekler Gabar Dağı'nın etekleri. Aslında Gabar Dağı etekleri şu an Türkiye'de huzurun ve güvenin tam bir adresi oldu. Gördüğümüz alanda yaklaşık 360 adet mağara var. İnsanlık tarihinin burada çok büyük işler yaptığını düşünmekteyiz. Mağaraların içerisini gördüğünüzde gerçekten inanılmaz bir çalışma ve yapı olduğunu görüyoruz. Trekking turizmi ve doğa turizmi için inanılmaz harika bir yer. Buraların gezilip görülmesi lazım. Herkese bu konuda gerçekten müthiş bir tavsiyemiz var bu bakir alanların görülmesi hususunda" dedi.

Baz, bölgenin trekking ve doğa turizmi için önemli bir destinasyon olabileceğini belirterek, "Bu bakir alanların mutlaka görülmesi gerekiyor. Ziyaretçilere benzersiz bir doğa ve tarih deneyimi sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Şırnak'ın, geçmişte yaşanan zorlukları geride bırakarak bugün Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri haline geldiği ifade eden Baz, "Çalışmalarımız her daim devam ediyor. Sadece alanların görüntüsünü ve haberini yapmaya çalışıyoruz öncelikle. Biliyorsunuz burası çeşitli badireler atlatarak günümüze geldi. Ama şu anda az önce de ifade ettiğim gibi, hakikaten huzurun ve güvenin adresi olmuş Şırnak. Hz. Nuh'un şehri. Şu anda ben inanıyorum ki Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden birisi oldu. Buna gerçekten inanıyorum. Dolayısıyla şu bulunduğumuz alan haricinde birçok alan var. Daha gün yüzüne çıkmamış, tanıtılmamış. Aslında gezilmesi görülmesi gereken merak edilen çok güzel yerlerimiz var. İnşallah sırayla tek tek bunları da anlatacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Güncel
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